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高空掷物｜天降水樽砸毁辣椒苗 湖北妇索偿¥1元胜诉全体业主摊分

即时中国
更新时间：17:34 2026-05-28 HKT
发布时间：17:34 2026-05-28 HKT

湖北宜昌市发生一宗罕见的「高空掷物」诉讼。一名妇人因自家农田的辣椒苗被邻近屋苑高处掉下的水樽砸毁，在无法锁定肇事者的情况下，入禀控告屋苑业主委员会（业委会）管理不善，象征式索偿1元（人民币，下同）。法院近日裁定妇人胜诉，赔偿金将由全体业主共同承担。

闭路电视存盲点惹祸

据人民日报，案情指，陈女士的私人农田紧贴涉事屋苑。2025年11月，一个矿泉水樽从天而降，当场砸断数棵辣椒苗。由于已非首次遭受「天降异物」滋扰，陈女士报警求助。惟警方翻查屋苑防高空掷物的闭路电视时，发现镜头存在盲点，无法查出掷物狂徒。

陈女士认为，业委会未有采取有效措施防范高空掷物风险，存在管理疏忽，遂告上法庭索偿1元，并要求屋苑重新安装无盲点监控镜头及建立追责机制。

法院裁定业委会失职

法院审理后亲自实地调查，确认水樽确实由该屋苑坠下，而业委会在安全保障措施上存在过失，导致无法揪出肇事者，理应承担责任，故判其赔偿1元。法院特别指出，这1元赔偿并非由业委会委员自掏腰包，而是由屋苑全体业主共同承担。至于重新安装监控等诉求，因属业主自治范畴且业委会已逐步改善，法院未予强制执行。

内地近年严厉打击高空掷物。自2026年1月1日起施行的新修订《治安管理处罚法》，已将高空掷物列为独立的治安违法行为；只要危害公共安全，无论有否造成实际伤亡或破坏，均会面临处罚。

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