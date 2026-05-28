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柬埔寨南韩大学生遭电骗集团虐杀弃尸 6中国男谋杀罪成判囚终身

即时中国
更新时间：17:05 2026-05-28 HKT
发布时间：17:05 2026-05-28 HKT

备受南韩及国际社会关注的南韩大学生柬埔寨遇害案，迎来一审判决。据《柬中时报》及内地传媒报道，柬埔寨贡布省初级法院昨日（27日）裁定，6名介乎30至54岁的中国籍男子，因共同参与实施酷刑、残忍虐待及谋杀22岁朴姓南韩大学生（音译朴敏镐），罪名成立，全部被判处终身监禁。

韩生抵柬不足一月惨死 

案情指，受害人朴男为南韩忠清南道一所大学的学生。去年7月，他向家人声称「去参加展览会」后出境前往柬埔寨，其后音讯全无。据柬埔寨警方调查，朴男疑因轻信当地高薪工作机会，于去年7月17日抵达柬埔寨后，随即遭犯罪集团控制，并被迫卷入电信诈骗活动及遭勒索。

同年8月8日凌晨，即朴男抵达柬埔寨不足一个月，警方在贡布省卜哥市山区截查一辆可疑车辆时，在车内惊见一具满布伤痕的男性遗体，证实为失踪的朴男。

验尸报告显示，朴男生前曾遭受严重钝器伤害及长期虐待。警方根据疑犯供词，突击搜查卜哥山上一栋别墅，揭发该处不仅是电信网络诈骗窝点，更是受害人遭非法拘禁和残酷虐待的「地狱」。

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跨境主脑泰国被捕

贡布省法院昨日宣判时指出，检方提交的证据、事实及法律依据充分，足以证明6名中国籍被告的犯罪事实。他们的行为触犯柬埔寨《刑法》中涉及实施酷刑、残忍虐待及谋杀等规定，依法重判6人终身监禁。

此外，案中一名42岁中国籍咸姓主犯，被指长期匿藏泰国，遥控指挥在柬埔寨的电骗及相关犯罪活动。执法部门于今年初展开跨国追捕，终在泰国芭堤雅将其拘捕归案。

此案在南韩引发巨大震动。南韩政府去年10月对柬埔寨部分地区发布旅行禁令，并派遣联合工作组协助打击当地大型诈骗园区。

近年东南亚已沦为全球网络诈骗产业中心，面对庞大的国际压力，柬埔寨当局正加强打击力度。柬埔寨国民议会今年3月通过新法，允许对网络诈骗组织营运者判处终身监禁。自去年1月至今年5月，当局已驱逐逾1.8万名涉案外籍人士。

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