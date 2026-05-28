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缅甸诈骗园︱犯罪集团主犯徐发启 二审维持死缓

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更新时间：15:50 2026-05-28 HKT
发布时间：15:50 2026-05-28 HKT

重庆市高级人民法院于5月28日对徐发启犯罪集团上诉案作出终审宣判，裁定驳回上诉，维持原判，并依法核准被告人徐发启死刑，缓期两年执行。

重庆市第五中级人民法院一审认定，自2019年以来，以徐发启为首要分子、罗玉军等武装头目为重要成员的犯罪集团，利用徐发启在缅甸果敢地区的影响力，与电信网络诈骗犯罪集团合作，陆续修建并开设多个诈骗园区，实施跨境电信网络诈骗，涉及诈骗资金逾11亿元人民币。

该集团在武装庇护过程中，更伙同电骗集团故意伤害不服从管理的涉诈人员，造成一人死亡、一人轻伤。徐发启另涉走私及贩卖毒品等罪行。

缅北犯罪集团案，徐发启被判死缓，涉诈资金超过11亿元。 公安部
缅北犯罪集团案，徐发启被判死缓，涉诈资金超过11亿元。 公安部

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一审法院以诈骗罪、故意伤害罪、走私及贩卖毒品罪等六项罪名，判处徐发启死刑，缓期两年执行；判处张龙龙无期徒刑；判处罗玉军、习康强、刘世兵25年至14年不等的有期徒刑，并相应判处没收财产及罚金等附加刑。

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宣判后，张龙龙、习康强、刘世兵提出上诉。重庆市高级人民法院经审理认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉理由及辩护意见均不成立，遂依法驳回上诉，维持原判。
 

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