双汇子公司猪肉抗生素超标37倍 企业公开致歉

内地知名肉制品企业双汇发展旗下子公司，近日被揭发一款猪肉产品抗生素残留超标高达37.5倍。涉事子公司一度对检测结果提出异议但被驳回，母公司双汇终在今日（28日）发表《致歉声明》，承诺加强源头管控。

「猪后鞧肉」检出林可霉素超标

据黑龙江省市场监督管理局通报，涉事不合格样本为「望奎双汇北大荒食品有限公司」生产、生产日期为2025年8月27日的「猪后鞧肉」。检测结果显示，该批次产品的林可霉素（Lincomycin，一种抗生素）残留量高达每千克7700微克，远超国家标准规定的200微克上限，超标幅度达37.5倍。

通告披露，涉事子公司曾对样品的真实性提出异议，但最终被监管部门判定异议不成立。

双汇是内地肉类加工行业龙头企业。 新华社

双汇成立专项组排查

母公司双汇发展今日（28日）上午透过官方微信公众号发表《致歉声明》，对事件给消费者带来的困扰深表歉意，并指已成立专项工作组配合政府排查。同时，企业强调事件属个别情况，披露自2025年10月至今，内部及监管部门对林可霉素的逾四万次抽检均全数合格。

据专家指，林可霉素常用于生猪养殖防病，超标原因多为未遵守休药期或用药过量；人体长期摄入可能导致肠道菌群失调及过敏。