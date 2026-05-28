皇岗口岸｜34只「濒危龟」音响暗格开派对？ 跨境私家车北上被截｜有片

内地海关近日在皇岗口岸进境车道，破获一宗跨境私家车走私活体动物案件。一名司机利用改装音响空间作掩饰，企图将34只濒危「埃雷拉动胸龟」走私入境，最终被海关人员当场截获。

网袋塑胶盒密封

事发于皇岗口岸客运进境车道，一辆跨境私家车在经过海关监管区时，司机未有向海关作出申报。海关人员随即对车辆进行详细查验，结果在车尾厢内发现端倪。关员拆开加装的音响盖板后，在下方空隙发现多个白色网袋及透明胶盒，内里装有大量活体龟。

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经清点，执法人员在白色网袋内发现32只活龟，另于两个胶盒中各发现1只，共计搜获34只活体动物。

涉违公约恐负刑责

经专业机构鉴定，该批活体龟证实为「埃雷拉动胸龟」，属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录II中列明的物种。

海关强调，根据《野生动物保护法》及相关进出口管理条例，除非持有合法证书，否则严禁贸易、携带或邮寄濒危物种及其制品进出境。海关警告，违法情节严重者将被追究刑事责任，并提醒两地司机切勿以身试法。

