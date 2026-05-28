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广州寿司郎｜吞拿鱼寿司现四条虫？ 店方查证为筋膜

即时中国
更新时间：11:15 2026-05-28 HKT
发布时间：11:15 2026-05-28 HKT

广州一间寿司郎分店近日卷入食安争议。有消费者投诉在寿司中发现四条「疑似虫子」的白色异物，要求店方赔偿。寿司郎回应指，经判断该异物实为「筋膜」，已获顾客理解，并就事件引起的不便致歉。广州市番禺区市场监管局已对涉事门店立案调查。

吞拿鱼现白色异物

综合内媒报道，一名消费者于5月11日晚上与妻子到寿司郎广州汉溪K11店用餐，点了一份金枪鱼（吞拿鱼）赤身后，发现鱼片上出现四小条白色异物。消费者随即与店员理论，惟店员最初否认异物为虫，坚称是斜切产生的筋膜。经消费者出示照片及影片后，门店副主管同意为整单消费免单。

相关新闻：寿司郎｜辣招打击黄牛党 预约食客须出示SIM卡尾号

食客早前的贴图。
食客早前的贴图。

消费者于5月22日在社交平台发文投诉，质疑异物为虫，并坚持要求赔偿。相关帖文随即引发广泛关注，其后该帖文已被隐藏或删除。

寿司郎称属误会 当局立案跟进

寿司郎负责人于5月27日回应内媒「南都湾财社」记者查询时表示，公司经判断后确认消费者所指的异物为「筋膜」，并非寄生虫。店方承认事件引起顾客担心及不便，对此深表歉意，并已诚恳向顾客说明，获得对方理解。公司同时表示会积极配合市场监管部门的调查。

相关新闻：北京寿司郎｜食客排了3小时队 称吞拿鱼吃出寄生虫卵

食客早前在网上的投诉发文已删除。
食客早前在网上的投诉发文已删除。

广州市番禺区市场监管局同日向媒体证实，当局接获举报，反映涉事寿司郎门店在售菜品疑似存在寄生虫等异物。执法人员已对涉事经营场所进行现场检查，并正式立案调查，案件正在处理中。

事件连日来在网上引发热议，有网民认为寿司郎的解释难以令人信服，要求当局彻查；亦有声音指出，金枪鱼的筋腱组织确实在斜切时可能呈现白色条状，呼吁等待官方化验结果。目前事件仍有待市场监管部门的最终调查结论。

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