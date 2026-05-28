「槟榔不是一级致癌物吗？」「这值得推广吗？」原定月底在广州荔湾举办的「广东槟榔千年文化展」，引发众多网友质疑，被当地市监局紧急叫停。此前，广州多个热门商圈曾开展同类展览。

该展览由海南和成天下科技发展有限公司主办。1月21日至3月5日，该公司还在广州正佳广场和汕头金平万达广场同时开展「广东槟榔千年文化展」。

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被列致癌物禁广告宣传，广东槟榔文化展被叫停，展板上「广东槟榔」四字被遮挡。 南方都市报

被列致癌物禁广告宣传，广东槟榔文化展被叫停，展板上「广东槟榔」四字被遮挡。 南方都市报

越南农户收获槟榔。 新华社资料图

据介绍，相关展览为全国首个聚焦广东槟榔文化脉络的沉浸式展馆，介绍槟榔的药用价值、礼俗意义，以及槟榔与广州的历史渊源等。展览期间，该公司还推出限定槟榔礼盒。

部分网友在社交平台质疑，「不明白为啥槟榔能大肆做展览？」「槟榔不是不允许做广告吗？」早在2003年，槟榔被世界卫生组织列为一级致癌物，与烟草、酒精等致癌物为同类。2021年起，广州全面叫停槟榔相关广告。

广州市荔湾区市场监督管理局昨日回应称，未收到相关活动报备手续，经属地街道及相关职能部门劝导，该活动周一（25日）停办，当局未来将会同相关职能部门加强规范和监管。

