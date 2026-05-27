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人夫无惧家园遭淹浸淡定玩手机 　网民：心态好到处也是马尔代夫

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更新时间：20:00 2026-05-27 HKT
发布时间：20:00 2026-05-27 HKT

泰山崩于前而色不变，更何况「只是」家园遇洪水被淹浸。

内地荔枝新闻报道，近日，安徽滁州，暴雨导致一楼（香港俗称，地下）住户家中进水，水位颇深。面对积水，男主人竟淡定地躺在梳化上继续玩手机。事件引起网民热议讨论。

妻子表示，自己当时也继续瞓觉。荔枝新闻
妻子表示，自己当时也继续瞓觉。荔枝新闻
男子躺在梳化上淡定玩手机。
男子躺在梳化上淡定玩手机。

男主人妻子王女士表示，当时清晨看到这个情景时，觉得又生气又好笑，索性去再去睡觉。几小时后醒来，随时水退了，但家里的床垫、梳化及电器均已遭浸泡损坏。

看到这情景，网民纷纷留言：

moly622 ：只要心态好，哪里都是马尔代夫
卧槽：一看就不是差钱的主
用户7152618202：真佩服，心态真好
光明易学：不然你又怎样
喜乐长安万事遂：夫妻俩心态很不错
JeannineSean：看似平静实则没招了

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