每次喂奶60ml︱无知父母尽信AI建议  满月B一星期无增重

人工智能（AI） 非无所不能，即使能提供各种不同意见，但也不能尽信。近日，广西南宁发生一宗因盲目听从人工智能（AI）建议的悲剧。



一对缺乏经验的新手父母按内地AI模型指示，每次仅为刚满月的婴儿喂哺60毫升奶水，导致孩子因饥饿而哭闹不止。直至他们带同婴儿回医院覆诊时，医护惊见婴儿体重未有真正增加。

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内地《南国日报》报道，化名阿强的夫妇，婴儿出生后曾因黄疸住院，两人对孩子的健康状况格外紧张。随著婴儿满月，他们发现孩子经常哭闹，遂上网向AI模型求助。

足月初生婴每次可喂奶100ml

根据AI的建议，他们严格将每餐奶量控制在60毫升。不过，婴儿反而哭闹问题更严重。家中长辈曾劝说增加奶量，惟夫妻坚持按AI标准执行。



五月下旬，两人带同婴儿前往保健院覆诊。医生获悉婴儿单次仅进食60毫升奶水后大感诧异。主诊医生指，一般足月且满月的婴儿，正常单次奶量应达80至100毫升，60毫升远未能满足其生长需求。夫妻才承认过去一星期按AI建议的喂奶分量。

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医生表示，由于营养摄取严重不足，该婴儿在过去一周内体重毫无增长，连日的哭闹皆因饥饿所致，往往要饿至疲惫不堪才入睡。

AI数据缺乏临床面诊条件

医生续称，AI缺乏临床面诊条件，无法精准辨别婴儿是足月抑或早产，亦无法考虑个体体重差异，只能给予笼统及公式化的建议，难以做到因人而异；另一方面，部分AI产品会为迎合用户而生成错误内容，即使是专业人士亦常发现AI数据存在谬误。



医生提醒，大众应保持基本的思辨能力，切勿盲目迷信科技而陷入健康认知误区。市民遇上健康疑难时，可将AI资讯作为初步参考，但更应善用正规医院的线上平台向执业医生咨询。