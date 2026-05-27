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罗湖莲塘︱住宅深夜大火主人获叫醒逃难 机警灵猫反命丧火场

即时中国
更新时间：16:00 2026-05-27 HKT
发布时间：16:00 2026-05-27 HKT

本月25日凌晨4时许，深圳市罗湖区莲塘坳下村一幢三层楼的住宅突发火警。事发时正值深夜，多数居民皆在熟睡。起火单位的宠物猫因察觉火情而持续狂叫，成功惊醒熟睡中的租客一家三口逃生。惟该只勇救主人的宠物猫终因吸入过量浓烟而不幸身亡。

居于楼下的住客表示，事发时突闻屋外传来嘈杂声与火警呼救，惊醒的居民纷纷仓皇逃生。当时场面混乱，部分居民以毛巾掩住口鼻撤离。火势蔓延迅速，起火单位的冷气机遭焚毁，现场浓烟密布。

消防查封肇事单位。《南方都市报》
消防查封肇事单位。《南方都市报》
事发当日，单位火势猛烈。《南方都市报》
事发当日，单位火势猛烈。《南方都市报》

屋内一家三口无受伤

据了解，肇事单位由一对年轻夫妇及年幼小孩租住。事发时三人睡梦正酣，全凭家中猫咪不断叫唤，让主人能及时逃离火海。现场片段显示，起火房间火光熊熊，火舌由露台窜出。大厦楼道被浓烟熏黑，起火单位的客厅及睡房付诸一炬，损毁严重，邻近单位的墙身亦遭波及。

消防到场后即拉喉灭火。经约20多分钟，现场明火被扑灭。涉事夫妇虽被浓烟熏黑，经核查后证实身体无碍。

有街坊推测，起火或与房屋电线老化有关，惟暂未获官方证实。目前，消防部门已展开现场勘查，确切起火原因及具体经济损失仍有待进一步调查核实。

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