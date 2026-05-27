海底捞停止携宠就餐试点　小狗上桌吃蛋糕惹社会争议

近期多地接连曝出有顾客私自使用餐厅公共餐具喂宠物的争议事件，也有顾客直接让自家宠物坐到专门给孩童准备的儿童椅上。早前尝试推进宠物友好服务的内地连锁火锅店海底捞昨日发布声明，主动叫停相关试点项目。

海底捞声明。

在社交平台上，海底捞的宠物友好餐厅确实引发了一些讨论。

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声明表示，此前品牌一直想要探索更合理合规的宠物友好运营模式，先后在深圳、武汉的3间门店启动试点。经过一段时间的实际落地测试，接收到来自不同群体的大量反馈，也引发了大范围的公众讨论。

声明称，综合收集各方意见之后，海底捞决定停止这项携宠到店用餐的试点工作，3间试点门店即日起不再提供任何线下携宠接待服务。全国其余所有海底捞门店，后续也会谢绝普通顾客携带宠物进店用餐，导盲犬等工作犬除外。

在这之前，5月21日，在深圳海底捞宠物友好餐厅，有顾客将宠物狗放在餐桌上，小狗舔食餐盘中的蛋糕，引发了争议，有网友质疑海底捞的食品安全卫生。根据媒体报道，涉事海底捞门店曾回应称，该店为宠物友好餐厅，允许顾客携带宠物就餐，划分独立宠物就餐区，宠物区与顾客区严格分开。