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家乡市集嘉年华︱6月3日维园揭幕 超370摊位汇聚各省特产

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更新时间：07:15 2026-05-27 HKT
发布时间：07:15 2026-05-27 HKT

全港30个省级同乡社团6月3日至7日将于维多利亚公园举行第四届家乡市集嘉年华。活动规划特产展销、家乡美食、文艺演出、创科体验4大核心板块，设置超370个特色摊位，汇聚五湖四海的地道好物，并有潮汕英歌舞与机械人乐队同台演出。

新设乡村农副产品专区

筹委会昨日举行新闻发布会，详细介绍活动亮点。今年新设乡村振兴农副产品专区，精选内地多地优质农产，包括红薯、甜粟米、有机糙米、原生花生、野生菌菇及各类土产干货。「中华美食街」熟食专区再度归来，40个精品熟食摊位齐亮相，包括新疆烤串、内蒙古羊肉、福建炸醋肉、安徽牛肉汤、陕西肉夹馍、吉林烤冷面等，亦有青岛啤酒等特色饮品。

家乡市集嘉年华今年6月3日续在维园揭幕。图为去年举行情况。新华社
家乡市集嘉年华今年6月3日续在维园揭幕。图为去年举行情况。新华社
家乡市集嘉年华今年6月3日续在维园揭幕。图为去年举行情况。新华社
家乡市集嘉年华今年6月3日续在维园揭幕。图为去年举行情况。新华社
家乡市集嘉年华今年6月3日续在维园揭幕。图为去年举行情况。新华社
家乡市集嘉年华今年6月3日续在维园揭幕。图为去年举行情况。新华社
家乡市集嘉年华今年6月3日续在维园揭幕。图为去年举行情况。新华社
家乡市集嘉年华今年6月3日续在维园揭幕。图为去年举行情况。新华社

考虑到6月初日间天气炎热，文艺演出环节会改为下午5时后才上演。现场节目涵盖多元风格，既有内蒙古歌舞、川藏民族表演、武当太极、云南彝族乐舞等少数民族特色节目，亦有昆剧、潮曲、黄梅戏、南音等经典剧种联袂献艺。演出阵容星光熠熠，艺人肥妈、黑妹倾情献唱，《中年好声音》唱将实力开嗓，内地女歌手程响重磅助阵。

今届创科体验区以「智启未来 潮玩无界」为主题，设逾30个展位及互动专区。现场将展示机械人、机械狗、熊猫机械人互动表演，以及「灵犀X2」双足机械人，同时提供智能医疗体验。潮汕英歌舞将与机械人乐队同台演出，传统文化与科技元素结合。

嘉年华将于6月3日傍晚开幕，之后的每日朝11晚9开放，成人入场费5元，小童、60岁或以上长者，以及残疾人士免费。

 

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