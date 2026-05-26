湿度100%︱武汉市民抽湿1.5小时储4升水 「一出家门似被牛舔脸」

湖北武汉25日，出现极端潮湿天气，湿度达100%，民众在家开抽湿机，1.5小时便抽出4升水，有居民形容一出家门便像被牛舔脸一样浑身「黐立立」。

抽湿机15日环比升500%

据极目新闻报道，武汉25日出现罕见的极端高湿天气。居于白沙洲的陈新亮清晨起床即感到全身湿热难耐，汽车驶出地下停车场后，车窗瞬间被水汽笼罩，视野一片模糊。一看手机，当时湿度达100%，「身上黏糊糊的，一直冒汗」。



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地铁站地下及墙身也出现水珠，工作人员到沿途铺地毯防止乘客滑倒。

网民纷纷留言，「大学宿舍的门在滴水，被子也是潮的」、「晒干的衣服收的时候发现臭了」、「黏答答，心情也变差」、「这段时间天天下雨，呼吸的空气里面也是水」。

京东资料显示，近15天，湖北省抽湿机、干衣机等生活电器成交额环比提升近500%，其中武汉、荆州等地区的成交额更是超过600%，美的除湿机、格力干衣机等爆款产品在京东的销售量突破万台。