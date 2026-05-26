陕西妇遭家暴法院驳回离婚 13日后被恶夫打晕掟落山死亡

陕西有31岁女子不堪家暴，2024年提起诉离婚被法院驳回，结果13日后遭恶丈夫再次殴打至晕倒，然后被掟落悬崖死亡。案件今日开庭审讯，死者家人指，绝不接受谅解，要求判被告死刑。

4小时结束一审未宣判

陕西咸阳市永寿县人民法院今日开庭一审此宗备受关注的案件，经过4小时审理结束，暂未宣判。死者的家人在庭外表示，被告及其家人，从未道歉，被控故意杀人的被告张某虽然承认杀人的事实，但在一些细节问题上避重就轻试图狡辩。



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受害人的母亲及胞姐指，被告家人在案发后以「还有两个孩子」为由请求谅解。苗苗的母亲等强调，不接受以孩子来道德绑架，坚持被告应该判立即执行死刑。

曾两提诉讼离婚

据此前报道及检控书，苗苗认识张某不久便闪婚，并育有两子，但在9年的婚姻中，苗苗屡受张某家暴，在2024年8月首次提起诉讼离婚，结果法院说要先经调解，之后撤诉。

同年11月，苗苗因张某死性不改，再提诉讼离婚，但法院于12月11日驳回。13日后，即12月24日清晨，苗苗在租住地外，被张某持续殴打至昏迷，之后张某驾车把昏迷的苗苗带至高十多米的土崖，将妻子扔下去。

经陕西省咸阳市公安司法鉴定中心鉴定，苗苗是高坠致头部、胸腹腔多脏器损伤死亡。

案发后，张某报警时谎称是苗苗自行跳落土崖，张某父亲及姐姐也因假口供被行政拘留及罚款。