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大整蛊︱声明过敏继续落花生油 上海女索赔千元饭店觉遭碰瓷

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更新时间：18:05 2026-05-26 HKT
发布时间：18:05 2026-05-26 HKT

上海有女子对花生过敏，在成都已向餐厅再三提醒食品不可有花生成分，结果店方仍用花生油，女事主称过敏致喉咙有梗阻求医，但食肆拒绝赔偿1000元人民币医药费，认为遭到敲诈勒索。

医院：未见明显皮疹

据《扬子晚报》报道，王女士4月24日到成都一间餐厅用膳，点菜时已提醒店方，自己有花生过敏，食物不能有任何相关成分，结果，食肆仍在其点的蚝油生菜加了花生油。

王女士称，一食生菜便发现有不妥，立即将食物吐出和漱口，但声称仍然出现皮肤红疹、喉咙发紧、干呕、呼吸困难等严重过敏反应。

王女士当时已服食抗过敏药，但未纾缓症状，于是由店家找车将她送院入抢救室治疗。

而据院方诊断书显示，王女士入院时神志清楚、心律整齐、颈有少许抓痕，未见明显皮疹，自述咽部稍感梗阻感。

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事后，王女士要求饭店支付1000元医药、交通及餐费，遭店家拒绝，认为王女士在「敲诈勒索」。

餐厅负责人25日承认，事件是员工疏忽误加花生油，仅属操作失误。又指，当时医院已建议王女士看门诊，但对方坚持入抢救室；商家曾提议共同前往市场监管局调解，因王女士在外地未能成行，双方沟通多次无果。

网民认为，「你这种过敏这么严重的，你还敢出去吃饭」、「可以不接待，但是已经这样了要赔付的」、「对花生过敏那就不要在外面吃东西了，花生应用太广泛了」、「过敏源提前说了还放，故意杀人吧」、「真的很少遇到花生油，都是菜籽油」、「真这么严重的话别在外面吃了」。

 

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