神舟二十三号︱黎家盈胞姊顺德亮相 忆升空一刻：大家紧张得能听到呼吸声︱有片

神舟二十三号载人飞船于北京时间5月24日23时08分顺利发射升空。三名太空人中，载荷专家黎家盈成为香港首名太空人，全港市民均感雀跃。而其祖籍所在的佛山顺德，民众同样为黎家盈可参与太空任务，感到光荣。

「顺德融媒」报道，周一（25日）下午，黎家盈的姐姐黎家敏到访顺德，在顺德区委统战部会议室进行交流。黎家敏在会上表示，前一晚（24日），全家人一起收看发射直播，见证历史时刻。黎家敏表示，发射进入倒数时，大家紧张得能听到呼吸声。

父亲教导顺德守望相助精神

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对于黎家盈投考太空人，黎家敏指，家人始终全力支持黎家盈的选择，为她能够代表国家执行航天任务深感自豪，同时也期盼她圆满完成任务，平安凯旋。



对于家乡顺德，黎家敏表示，爸爸从小教导「我们是顺德人」，这份根植于心的家乡认同成为姐妹成长路上的精神力量。父亲亦不时传授顺德人守望相助、团结奋进，爱国爱乡、勤奋坚毅的品格根植于她们心中。



黎家敏指，妹妹黎家盈自幼自律坚强、踏实好学。她分享道：「我妹妹曾说，人生有很多机会，我们要做好准备，主动把握。不亲自尝试，永远不知道结果如何。」这份信念一直激励黎家盈从香港大学博士、香港警务处警司，一路逐梦航天梦、奔向苍穹。

黎家盈曾称要主动把握机会

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黎家敏表示，此次飞天逐梦，不仅是个人理想的实现，更是香港与内地同心同向、家国同心的生动写照。同时，她希望妹妹这份航天精神能激励更多顺德青年心怀家国、勇于追梦，为国家发展、家乡建设贡献青春力量。