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玛琉岩瀑布｜少女高空秋千堕崖惨死 业界揭乱象：无一个同类项目全完合规

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更新时间：15:35 2026-05-26 HKT
发布时间：15:35 2026-05-26 HKT

5月3日，四川广安华蓥市玛琉岩探险公园，一名16岁女孩准备体验「瀑布秋千」时堕崖失亡。事件震惊全国。官方调查小组证实，直接肇因为工作人员操作失误，将释放开关「提前松开」所致。中国新闻网报道，有十多年经验的开发商王海认为，涉事景区的设备存在先天缺陷，缺乏防止提前释放的「防呆设计」。

有景区工作人员未曾受训

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报道指，根据有关规定，从事大型游乐设施安全管理和作业的人员必须取得相应资格，持证上岗；大型游乐设施运行时，每台至少配备一名持证操作人员。但在一些景区，王海指，不少景区的工作人员出厨「不培训，也不考证，只要找个胆子大一点的人，看著别人怎么操作，跟著学一下就直接上手了」。在一些小景区，教练不仅要操作设备，还要帮游客拍片。

王海又指，据他所知，目前国内已经落地的荡绳类项目约有100个，但「真正走完特检流程、拿到合法证件的，一个都没有」。

去年全国实施有关设置要求

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2023年，国家市场监督管理总局曾发布《大型游乐设施安全技术规程》，明确将「悬崖秋千」纳入特种设备中的大型游乐设施实施监管，并部署开展安全隐患排查整治。

2025年3月1日起，实施《悬崖秋千安全技术要求》强制性国家标准，当中包括「悬崖秋千」设计、制造与安装、使用管理安全中明确规定。
华蓥市悬崖秋千悲剧发生后，该行业的一名多年从业者刘先生（化名）表示，用「没绑紧」来定义事故原因并不准确，实际是秋千设计不合理及人员操作不当共同导致。

不合规设备最快半个月回本

对于国家对悬崖秋千设计及安全监管都有明确规定，但行内仍乱象频生。报道指，其中一个原因就是当中丰厚利润。王海算指，一套严格按照要求悬崖秋千设备，造价高达200万元（人民币‧下同）。以国内某知名项目为例，单人体验票价398元，加上128元影片拍摄费，客单价超过500元。在假期，一台设备一天能接待120到130人，单日营收达五、六万元，一个月能回本。但若不合规的设备成本仅需要三、四十万元。营运者只约半个月就能回本。

王海亦指，网红极限项目多是景区引流、吸金的主力，如果被关停重整，营收将大幅缩水，地方整改易陷入被动。
 

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