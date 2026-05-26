官媒发文分析学术造假乱象　挂名风气盛行研究假手于人

自今年4月中旬起，内地科普博主「耿同学讲故事」举报5名知名教授团队涉嫌论文造假，涉及同济大学、南开大学、中山大学、上海大学等。事件引起各界关注。新华社发表一篇名为《顶著耀眼头衔，论文数据荒诞粗糙——多所高校高层次人才被举报涉嫌学术不端事件调查》文章，指出存在论文数据荒诞粗糙的情况。

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文章其中指出，多位受访者表示，这次学术打假之所以备受关注，一方面是因为所涉学者数量多、级别高、影响力大，拥有「长江学者」「杰青」「院长」等头衔，得到过各类项目经费支持；另一方面，则是被曝光的数据编造手段实在粗糙，即使是不懂科研的人也会觉得荒诞。



有受访者直言，此次被曝光的造假套路，不过是表像。真正值得追问的是：那些并不隐蔽的疑点，为何会等到圈外人士推动才被发现？

数据编造手段粗糙

文章认为，问题源于多个因素，当中首先是挂名的风气。受访科研人员说，「长江学者」「杰青」等头衔往往伴随行政职务的跃升，不少人的精力转向行政管理，投入一线科研的时间锐减。但为了维持头衔，甚至进一步往上走，他们会选择摘取团队成员的科研成果。



一位近期发表顶刊论文的研究人员坦言，越是「大咖」，越容易对论文的真实性和可靠性失察失管，「他们太忙了，甚至连手下做的是什么都不一定清楚」。



其次，高校院所是否会对论文进行审查？一位国家级科研机构的研究人员以自身经历举例，科研处多数情况下只承担「备查」职能，而非实质性审查。「课题组整理好论文相关数据交到科研处备查，学术诚信主要依赖课题组自律。」他说，与此同时，论文数量庞大、涉及专业广泛，靠科研处全部审查也并不现实。

大学求量未把关质素

第三，多位受访人士指出，顶刊论文等数量指标，是个人申请「帽子」和待遇所需的业绩，也是高校院所学科评估和各类排名的重要参考。当鼓励产出成为硬任务，质量把关却靠软约束，学术诚信的防线便形同虚设。



文章强调，只有从制度层面系统性推进，才能提升科研诚信水平。近年来，《科研失信行为调查处理规则》等文件相继出台，明确加强诚信建设、强化学术不端问题治理，构建健康的学术生态。



受访者呼吁，进一步落实相关政策，压实高校院所的学术不端行为预防与处理主体责任，对学术不端零容忍、快处置。



同时，加强科研数据管理，探索利用技术手段支持科研诚信管理，提升管理部门和期刊编辑评判数据质量的能力。一些职业学术打假人会使用专门的软件检测论文，将原本高度依赖专业经验的学术不端查验，变成公开、高效的技术流程。



更关键的是改变评价体系导向，回归科学价值本身。受访者建议，引导高校院所从发论文、发顶刊的「数字竞赛」转向营造潜心育人和科研的土壤。科研人员评估应著重看其在立德树人、原始创新、产业赋能以及对国家战略的实际贡献。