驻京观察︱八旬剑桥教授成中国网民「精神导师」

一头稍显凌乱的白发，架着金丝框眼镜，在以谷仓改造的书房里，用地道英式英语娓娓解答年轻人的迷茫……85岁英国人类学家、剑桥大学国王学院终身院士艾伦·麦克法兰，不做剧本剪辑、没有流量套路，仅凭直面镜头的7、8分钟短视频，成为内地年轻人的新晋网红「精神导师」。入驻社媒平台一年，他斩获超220万粉丝、近500万点赞，网友还暖心称他「英国邓布利多」。

麦克法兰是名副其实的跨界学术大家。他生于二战时期，从牛津本科读到博士，深耕文学与哲学，又拿下伦敦政经、亚非学院人类学双博士，在剑桥执教半世纪，他曾20余次到访中国，深度了解东西方文化。

当下不少年轻人深陷精神内耗，麦克法兰从「人为甚么要工作」谈到「生命的意义」，再到「东西方思维差异」，精准击中年轻人的精神痛点。说起「躺平」现象，他以竹子为喻，称竹子被冲击时顺势弯腰，起身依旧挺立。在他看来，年轻人并非摆烂，而是高压环境下的蓄力后撤，为前行做出缓冲。

被问该如何面对父母过高的期待，他深知这种压力在中国尤为突出，建议和父母沟通：达不到期待不意味没有努力，而是现实本身，不影响对父母的责任和尊重。大批年轻网民在他的视频留下走心长评，直言时常看得热泪盈眶，长久积压的焦虑「被温柔接纳」，感觉找到了「精神树洞」。

谈及自己意外走红，麦克法兰坦言，头衔和阅历都只是锦上添花，核心是他把年轻人当作平等对话者。网民亦称赞他的交流不批判、不说教，「没有登味儿，这很重要」。

内地年轻人偏爱他，本质是偏爱这份难得的平等与共情。在多数成长场景中，长辈的沟通多带着居高临下，而麦克法兰以理性思辨与温柔共情解读年轻人困惑，用长者的包容与通透，为他们注入温和而坚定的力量。这场跨文化走红，照见了内地年轻人渴望被理解、被尊重的精神需求，这对于如何与年轻人沟通，是非常好的借鉴。

杨浚源