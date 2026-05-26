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全球唯一︱白熊猫野外露出影像再曝光 年约9岁变得更大只︱有片

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更新时间：11:45 2026-05-26 HKT
发布时间：11:45 2026-05-26 HKT

全球唯一一只的野生白色大熊猫影像再次曝光。目前年约9岁的牠，显得已完全掌握野外生存技巧，变得更自信更大只。

毛发现淡金色料已「自立门户」

据《四川日报》报道，大熊猫国家公园卧龙片区22日，公布全球唯一野生白色大熊猫近三年的野外活动影像。

相关新闻：内地罕见白色大熊猫正脸照 首度公开

影片的时间跨度为2024至2026年，采集于大熊猫国家公园卧龙片区海拔2450米至2670米的原始林区，画面清晰完整、场景信息丰富。

镜头中，白色大熊猫独自穿梭于雪地、密林、竹海之间，不时驻足觅食、缓步巡视领地。

白色大熊猫首次于2019年5月25日被公众所知，当时卧龙国家级自然保护区管理局首次对外发布这只白色大熊猫的照片。

相较2019年首次发现时的幼体模样，如今这只壮年的白色大熊猫体态健硕、行动自如，野外适应能力、生存状态俱佳。

四川卧龙自然保护区白色大熊猫保护研究项目执行人谭迎春介绍，这只白色大熊猫成年后四肢的毛发显出淡淡的金棕色，每段记录中都是单独活动，推算牠目前9岁左右，早已「自立门户」。

 

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