辽宁婚宴火烛全场浓烟密布 宾客以为干冰特效险变「烧猪」︱有片

辽宁有酒店举行婚宴期间，突冒出浓浓烟雾，宾客起初以为是制造舞台浪漫效果的干冰，继续落力拍掌搞气氛贺新人，最终有人被烟雾呛到，发现鼻孔满是黑灰，才知是起火。奇葩的是酒店声称被造谣，拒绝承认有火警。

酒店拒承认失火

新郎「重走来时路」24日起分享多条短片，是24日他与妻子在盘锦市锦河酒店办婚宴，在礼台与宾客互动时，突然飘出白色烟雾，全场也以为是婚宴公司制造的特殊效果，大家反而更落力拍掌，令现场气氛更高涨。



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不过，随著烟雾越来越浓烈，部份宾客感到很呛人流眼泪，甚至发现鼻孔中满是黑灰，才知不是干冰产生的烟雾，是酒店起火导致，赶忙准备离开。

新郎不满，酒店方面一直未有告知起火，疏散宾客，当他找酒店人员了解时，对方也没有人解释烟雾来源，「后来酒店的回复说是后厨炒菜烟太大了，但我们鼻孔里都是黑灰，这个解释明显不合理。」

新郎指，婚礼仅开始2分钟，便因失火中止，后续酒店并未主动联络他，仅答应免除了当天婚礼的酒菜，其他损失则不予赔偿。

盘锦市锦河酒店一名工作人员25日向极目新闻表示，24日酒店内并未起火，网上所发视讯属于恶意宣传，至于烟雾产生原因他表示拒绝透露。盘锦市双台子区消防大队一名工作人员指，24日未接到涉事酒店报警。



