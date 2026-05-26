Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辽宁婚宴火烛全场浓烟密布 宾客以为干冰特效险变「烧猪」︱有片

即时中国
更新时间：12:15 2026-05-26 HKT
发布时间：12:15 2026-05-26 HKT

辽宁有酒店举行婚宴期间，突冒出浓浓烟雾，宾客起初以为是制造舞台浪漫效果的干冰，继续落力拍掌搞气氛贺新人，最终有人被烟雾呛到，发现鼻孔满是黑灰，才知是起火。奇葩的是酒店声称被造谣，拒绝承认有火警。

酒店拒承认失火

新郎「重走来时路」24日起分享多条短片，是24日他与妻子在盘锦市锦河酒店办婚宴，在礼台与宾客互动时，突然飘出白色烟雾，全场也以为是婚宴公司制造的特殊效果，大家反而更落力拍掌，令现场气氛更高涨。


相关新闻：社恐女青收养126只流浪猫 一年跑百场婚宴讨剩餸

不过，随著烟雾越来越浓烈，部份宾客感到很呛人流眼泪，甚至发现鼻孔中满是黑灰，才知不是干冰产生的烟雾，是酒店起火导致，赶忙准备离开。

新郎不满，酒店方面一直未有告知起火，疏散宾客，当他找酒店人员了解时，对方也没有人解释烟雾来源，「后来酒店的回复说是后厨炒菜烟太大了，但我们鼻孔里都是黑灰，这个解释明显不合理。」

新郎指，婚礼仅开始2分钟，便因失火中止，后续酒店并未主动联络他，仅答应免除了当天婚礼的酒菜，其他损失则不予赔偿。

盘锦市锦河酒店一名工作人员25日向极目新闻表示，24日酒店内并未起火，网上所发视讯属于恶意宣传，至于烟雾产生原因他表示拒绝透露。盘锦市双台子区消防大队一名工作人员指，24日未接到涉事酒店报警。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
13小时前
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
4小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
23小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
20小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
14小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
社会
3小时前
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
18小时前
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
影视圈
19小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
5小时前