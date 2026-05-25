「死了么」更名「在么在么」 爆红独居打卡App温情守护银发族

曾凭直白命名引发全网热议、一度冲上内地App Store付费榜榜首的独居安全应用程式「死了么」，近日正式被政府「收编」并升级归来！该平台在广泛听取公众意见后，摒弃了原本充满黑色幽默却略显「大吉利是」的旧名，正式温情更名为「在么在么」，继续深耕独居人群的安全守护领域。

1500元「手搓」App爆红

今年1月，一款名为「死了么」的App意外走红。据悉，这是创办人仅花费1,500元人民币及一个月时间「手搓」开发的低成本应用，却精准击中内地逾1.25亿独居群体「怕出事无人知」的深层焦虑。

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然而，其过于直白及具冲击力的名称惹来两极评价，不少长者甚至因觉得「晦气」而拒绝使用。在经历短暂改名为晦涩难懂的「Demumu」后，团队最终决定公开征集新名，并引来了政府部门的关注。

「双向奔赴」政商合作

据官方公众号「上城发布」披露，杭州市上城区数据资源管理局官员主动向创办人发送邮件，详细列明政府能提供的支持与场景数据，双方一拍即合，从联系到落户仅用了半个月时间，促成了这场「双向奔赴」的政商合作。

连续2天未签到将自动提醒子女

升级后的「在么在么」目前已在杭州上城区南星街道率先试用。针对长者需要，新版本坚持「大字体、简介面、少操作」的适老化设计。长者只需每天透过手机简单完成「无感签到」，若连续两天未有打卡，系统便会自动提醒子女或紧急联络人。

针对没有智能手机的高龄长者，平台更推出了实体「安全扣」，遇紧急情况只需一键按下SOS，即可同步通知家属及社区。南星街道更为此构建了「五级联动守护机制」，一旦长者触发求救，社区专员可确保5分钟内响应、15分钟内联动上门，并同步对接急救资源，誓要守住黄金救援时间。