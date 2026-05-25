杭州MUJI｜女客「试用品」指甲油涂脚甲 网民狠批缺德

浙江杭州一间无印良品（MUJI）门店近日发生一宗令人咋舌的衞生事件。有网民目击一名穿着凉鞋的女顾客，竟公然在店内使用化妆品区的「试用品」指甲油，直接涂抹在裸露的脚趾甲上。相关照片在网上疯传后引发轩然大波，大批网民炮轰该顾客行为极度缺德及不衞生。

网民看不过眼即时举报

据界面新闻等内媒报道，事发于本月22日，有网民在内地社交平台小红书发布照片并惊呼：「MUJI试用要注意！不要再试用商场指甲油了！」该网民指，她刚试用完护肤品，便看见旁边一名穿着凉鞋的女顾客，拿起指甲油试用品，直接往其脚趾甲上涂抹。

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目击网民直斥此举极度不衞生：「我知道有人不介意，但我挺介意的，脚跟手的指甲钳都分开用，这还是公用的满脚涂，我觉得还是不太好。」她随即向店员反映情况。

店方承诺加派人手看管

针对此等劣行，涉事无印良品（万象城店）的工作人员回应传媒查询时表示，管理层已得悉事件，并已即时将受污染的试用产品全数更换。工作人员无奈坦言，此类事件与顾客的「个人行为素质」有关，并承诺日后会在化妆品区域增加人手专门看管，坚决杜绝同类不当试用的情况再次发生。

网民：防不胜防

事件曝光后，大批网民对该顾客的自私行为表示强烈反感，直斥「跟超市偷吃的是同一种人」、「毫无公德心」；亦有网民留言分享曾目睹其他离谱行径，例如「小孩把整支口红旋出来放嘴里啜」、「拿润肤露大范围涂大腿」，甚至「情侣拿散粉扫互相𢯎痕」等。

事件亦唤起公众对商场公用化妆品及自助餐饮衞生的隐忧。纷纷呼吁大众日后尽量避免直接接触商场的公共试用品，以免传染疾病。