山西沁源矿难︱爆炸瞬间画面曝光 震翻众人烟雾弥漫︱有片

5月22日晚，山西长治市沁源县留神峪气体爆炸事故已造成最少82死、2人失联。近日，有内地媒体公布爆炸瞬间的闭路电视画面，据劫后余生的工人描述，爆炸冲击波将所有人扑倒，巷道内烟雾弥漫，视线非常差。

井下暗藏秘道

根据井下生产录影纪录，留神峪煤矿爆炸时间为5月22日19时29分，爆炸瞬间打破井下作业的平静。首批搜救人员发现，井下还有图纸上没有标示的隐藏巷道。多重不利条件叠加，不仅延缓了救援进度，还存在次生灾害风险，对搜救人员安全造成极大威胁。目前救援仍在进行中。

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