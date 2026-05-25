神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德成热话 佛山商场即挂巨海报凑热闹
更新时间：12:20 2026-05-25 HKT
发布时间：12:20 2026-05-25 HKT
发布时间：12:20 2026-05-25 HKT
港产太空人黎家盈祖藉佛山顺德，其随神舟二十三号载人飞船升空消息亦成为当地民众关注热点。
相关新闻：神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德 胞姊谈逸事：父亲从小教她们唱国歌
有网民在小红书发帖指，佛山万民金海城商场都顺应热潮，中庭位置挂上黎家盈的巨型海报，除了印上身穿太空服的黎家盈，更印上打气语句「顺德女儿黎家盈，为国勇征苍穹」。
相关新闻：神舟二十三号︱黎家盈升空前引吭高歌画面曝光 三名太空人赴发射场合唱《歌唱祖国》︱有片
帖文即时在网上疯传，吸引众多网民留言：
路华Rover：他是佛山人的骄傲
紫气东来呀：顺德文旅的触角好犀利
mimimomo：不是蹭热度，我觉得我地成个大湾区都值得骄傲
最Hit
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
2026-05-24 09:30 HKT
迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
2026-05-24 11:00 HKT
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
2026-05-24 10:16 HKT