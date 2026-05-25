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神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德成热话 佛山商场即挂巨型海报凑热闹

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更新时间：12:20 2026-05-25 HKT
发布时间：12:20 2026-05-25 HKT

港产太空人黎家盈祖藉佛山顺德，其随神舟二十三号载人飞船升空消息亦成为当地民众关注热点。

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有网民在小红书发帖指，佛山万民金海城商场都顺应热潮，中庭位置挂上黎家盈的巨型海报，除了印上身穿太空服的黎家盈，更印上打气语句「顺德女儿黎家盈，为国勇征苍穹」。

相关新闻：神舟二十三号︱黎家盈升空前引吭高歌画面曝光 三名太空人赴发射场合唱《歌唱祖国》︱有片

帖文即时在网上疯传，吸引众多网民留言：
路华Rover：他是佛山人的骄傲
紫气东来呀：顺德文旅的触角好犀利
mimimomo：不是蹭热度，我觉得我地成个大湾区都值得骄傲
 

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