神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德成热话 佛山商场即挂巨型海报凑热闹

港产太空人黎家盈祖藉佛山顺德，其随神舟二十三号载人飞船升空消息亦成为当地民众关注热点。

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有网民在小红书发帖指，佛山万民金海城商场都顺应热潮，中庭位置挂上黎家盈的巨型海报，除了印上身穿太空服的黎家盈，更印上打气语句「顺德女儿黎家盈，为国勇征苍穹」。

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帖文即时在网上疯传，吸引众多网民留言：

路华Rover：他是佛山人的骄傲

紫气东来呀：顺德文旅的触角好犀利

mimimomo：不是蹭热度，我觉得我地成个大湾区都值得骄傲

