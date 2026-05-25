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神舟二十三号｜乘组顺利进驻天宫「太空会师」 与神二十一乘组拍「全家福」

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更新时间：05:53 2026-05-25 HKT
发布时间：03:39 2026-05-25 HKT

据中国载人航天工程办公室消息，搭载首位港产航天员黎家盈等三名乘组人员的神舟二十三号载人飞船，在顺利入轨后，于北京时间今日（25日）凌晨2时45分，成功对接太空站天和核心舱的径向端口。整个交会对接过程历时约3.5小时，过程精准顺畅。

历时3.5小时 成功对接天和核心舱

至北京时间今日清晨5时13分，在轨执行任务的神舟二十一号航天员乘组顺利打开「家门」，热烈欢迎远道而来的神舟二十三号航天员乘组入驻中国太空站。随后，两个航天员乘组在舱内并肩拍下温馨的「全家福」，共同向一直牵挂他们的全国人民报平安。

相关新闻：有片｜黎家盈升空前引吭高歌画面曝光 三名太空人赴发射场合唱《歌唱祖国》｜神舟二十三号

据中国载人航天工程办公室消息，神舟二十三号载人飞船于周日（24日）深夜成功发射升空入轨后，已于今日（25日）凌晨与太空站组合体完成自主快速交会对接。

发言人表示，神舟二十三号载人飞船进入预定轨道后，采取自主快速交会对接模式，于北京时间25日凌晨2时45分，精准且成功地对接于太空站天和核心舱的径向端口，整个交会对接过程历时约3.5小时。

在载人飞船与太空站组合体顺利完成交会对接后，神舟二十三号航天员乘组包括指令长朱杨柱、驾驶员张志远及首位港产载荷专家黎家盈，随即从飞船返回舱顺利进入轨道舱，准备进驻天宫。

两乘组成功完成第八次太空会师 拍「全家福」报平安

至北京时间今日清晨5时13分，在轨执行任务的神舟二十一号航天员乘组顺利打开「家门」，热烈欢迎远道而来的神舟二十三号航天员乘组入驻中国太空站。随后，两个航天员乘组在舱内并肩拍下温馨的「全家福」，共同向一直牵挂他们的全国人民报平安。

这次历史性会面，不仅写下中国航天史上的第8次「太空会师」，更具特殊历史意义的是，这是中国「天宫」太空站首次迎来由香港选拔、国家培训的港产航天员进驻。按照任务计划，两个航天员乘组随后将在太空站开展在轨轮换，展开一系列新阶段的太空科研与日常运行工作。

 

 

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