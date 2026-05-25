神舟二十三号·有片｜三名太空人赴发射场合唱《歌唱祖国》 黎家盈：「中国空间站，我来啦！」

搭载神舟二十三号载人飞船的运载火箭昨晚（24日）11时08分成功发射，升空任务圆满成功。根据央视新闻微信号发放的影片，包括香港载荷专家黎家盈在内三位太空人，在酒泉卫星发射中心出席出征仪式后，乘车前往发射场期间，在车上齐声高唱《歌唱祖国》，气氛激昂。黎家盈更分别用普通话和广东话发表「出征感言」，说：「中国空间站，我来啦！」

有关影片的标题为「踏歌而行 出征太空」。附文交代道，昨晚（24曰）8时16分，神舟二十三号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心举行；其后在前往发射场途中，三名航天员齐声唱响《歌唱祖国》。

画面可见，三位身穿航天服的太空人朱杨柱、张志远和黎家盈，在车上引吭高歌，「五星红旗迎风飘扬， 胜利歌声多么响亮； 歌唱我们亲爱的祖国， 从今走向繁荣富强⋯⋯」高昂歌声响彻车厢。

然后，三位太空人依次发表「出征感言」。朱杨柱表示感恩祖国，将全力以赴。然后轮到张陆远，他说：「感谢祖国和人民的支持，我们一定不辱使命。加油！」

黎家盈压轴，她笑容灿烂，看来十分兴奋。她先用普通话说：「感觉良好，也感到了大家的热情啦。」然后又用广东话说：「中国空间站，我来啦！」

影片最后展示车队在沙漠公路行驶的航拍画面，显示字样：「领命出征 加油！」