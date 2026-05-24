神舟二十三号︱黎家盈港大师妹酒泉见证历史 「香港人是真的可以」

神舟二十三号今晚发射，有香港年轻人随政府代表团到现场送行。香港航天员黎家盈师妹、同样来自香港大学的林同学称感到很骄傲，指过往成为航天员是一个无法实现的童年梦想，但看到黎家盈穿上航天服，踏上神舟二十三号飞往太空空间站，证明成为航天员不只是一个梦想，是一个可以实现目标，深受她启发。

刘先生：望更多港青登太空舞台

她续称，很佩服黎家盈在背后付出的努力，形容是无法想像的艰辛。她又说以往古人在酒泉这里观星，现在国家已发展到航天事业，认为自己是历史的见证者，可以将这刻的事带回香港，与同学、朋友去分享，「香港人是真的可以」。

香港市民刘先生希望更多年轻人登上太空舞台。郭咏欣



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在青年机构工作的刘先生表示，很荣幸可来到亲身见证香港土生土长的航天员，加入国家的航天任务，又称自己小时候都有看到，国家首名航天员杨利伟来港交流，当时感觉很厉害，没想过经过了这么多年，香港都可以有自己的航天员。

他更透露，黎家盈所就读的中学，就在他居住的区，认为原来航天事业与自己很近，希望未来更多年轻人可参与到国家的载荷任务之中，可以在太空的舞台上发光发亮。

另外，内地市民斐女士专程带同儿子来观礼，她的儿子更说很开心看到航天员，未来都希望可以做航天员。斐女士称，儿子在家中看到航天相关的资讯时，都会特别兴奋，当知道有火箭发射便专程带他到现场，而将来要否做航天员就要看儿子的努力，要好好的向航天员学习。对于今次有来自香港的航天员，她亦称感到很开心和骄傲。

《星岛新闻集团》记者郭咏欣酒泉报道