神舟二十三号︱黎家盈待命区神情轻松全面睇 笑容满面向镜头比心

今晚大约8时许，酒泉卫星发射中心举行航天员出征仪式。三名航天员朱杨柱、张志远、黎家盈踏出问天阁，接受现场民众包括港府官员的欢送，随即登上小巴前往神舟二十三号发射塔台。

车队沿路都有群众高喊「祝你们成功，等你们凯旋，向航天员致敬」，其中路段更有舞龙舞狮为各人送行打气。

相关新闻：神舟二十三号蓄势待发 港产太空人黎家盈向送行群众挥手

车队抵达发射塔架后，朱张两名太空人分别喊出「怀着使命勇担当」、「整装待发信心强」口号，黎家盈则接上「航天初心永不忘」。各人随即乘搭发射塔架升降机到待命区。满面笑容的黎家盈先与队员击掌，再轻拍太空衣上的国旗及对著镜头比爱心手势。工作人员替航天员再作检查装备。



黎家盈率先进入返回舱。随后朱杨柱、张志远亦进入返回舱，准备稍后时间的正式发射。