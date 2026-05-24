神舟二十三号︱卓孝业出征仪式送行 冀黎家盈带动太空科研热

神舟二十三号出征仪式在晚上举行，香港代表团亦有出席，保安局副局长卓孝业在仪式结束后笑称，刚刚有侧侧地向香港航天员黎家盈挥手，希望她看到，又称看到香港有第一名航天员真的很感动。他更指与代表团年轻人沟通过，向他们说天是很高、很远，但有梦想就会有机会，希望香港更多年轻人可随自己的志向读书，让香港有更多发展机会。

保安局副局长卓孝业（左）、创科署署长李国彬（右）手持国旗及区旗在「头排」等候航天员出径。郭咏欣摄



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卓表示，香港有首名航天员，证明国家肯定香港的科研水平、人才水平，更是对香港有信任及厚爱，给予香港一个这样的机会，希望在「十五五」规划下，香港可为国家航天事业发展做好贡献，又认为今次将会是很好的契机，相信黎家盈完成任务之后，会带动香港另一波太空、科研热潮。

黎家盈本身是警司，作为前警务人员的卓孝业对此感到与有荣焉，但强调无论她是否来自警队都不是最重要，而警队给予她的训练，让她不论身心、意志力都可以应付到航天员艰辛训练，加上她个人的质素和努力，祝愿各行各业的年轻人，有梦想都可以去追求。

《星岛新闻集团》记者郭咏欣酒泉报道