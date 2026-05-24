贵州马失控闯入屋苑 5岁女遭缰绳拖行2公里死亡

贵州贵阳市12日，有两匹受惊马匹，冲入当地一个住宅屋苑，1名5岁女童被其中一匹马的缰绳缠颈拖行2公里惨死。马主涉嫌过失致人死亡被警方立案。

邻居养马供游客骑行

死者严璟璇，居于贵阳市白云区都溪林场住宅小区。

死者父亲严先生表示，孩子被马拖曳了2公里多。他表示，一家人租住在现场屋苑某单位，女儿正读幼稚园大班。

肇事马匹则是同屋苑一名男子何某某饲养，在屋苑后山坡搭建简易马厩，平日将马匹带到林场周边，向游客提供骑行服务赚取费用。

事发当日，何某某的马匹疑受惊，冲入屋苑内乱跑，追逐正在屋苑内玩耍的儿童，期间严璟璇被马匹缰绳缠上拖行达2公里，衣服也被磨破。

目击的居民见状追上，但未及马匹奔跑快，最终马匹跑至屋苑门外停下，严璟璇经抢救后不治，法医鉴定为勒颈致机械性窒息合并颅脑损伤死亡。

严先生称，截至目前，何某某的家人先行垫付了5万元丧葬费，女儿小璇遗体仍存放在殡仪馆。

5月23日，辖区街道办的接线人员向红星新闻表示，警方已介入调查，目前此事仍在协调处理中。