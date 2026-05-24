恶意退货｜400条「面试裙」高校生穿完即退 东莞商家：又臭又肮无法再售

内地上半年中小学教师资格考试（教资）面试刚于本月中结束，随即引发一股令人咋舌的网购退货潮。广东东莞，一名售卖职业套装的女网店主控诉，其店铺在面试结束后短短数日内，收到超过400张「面试裙」的退货单，退回的衣物不仅吊牌被剪，更充斥汗臭及香水味，令她损失约4至5万元人民币。

买家地址多为大专院校

受害店主曹女士表示，在5月16日教资面试结束后的两日内（17及18日），其店铺便涌入近300张退货申请，连同30多张「仅退款」的订单，累计退货逾400张。

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最令她气愤的是，当她开箱查验时，发现绝大部分退回的衣物均有明显的穿著痕迹。部分衬衫领口更出现泛黄污渍，原装吊牌亦被剪断拆除，衣物混杂著香水味、汗味及浓烈体味。曹女士无奈直言：「衣服退回来是臭的！」由于残留异味难以透过网上平台举证，这批退货根本无法作二次销售，目前只能全数堆积在家中。

有买家呃好评返现再退货

经核对退货信息，曹女士发现这批买家的退件地址，大多集中在各地的高校及职业院校。在双方的对话纪录中，更有买家理直气壮地表示「先凑合穿两天」，甚至反问：「穿了不可以退换？」更甚者，部分买家先参与店铺的「好评返现」活动赚取现金，随后竟再次申请退货退款。

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此外，曹女士为提升顾客体验而提供的「运费险」亦遭滥用。不少买家选择自行寄回商品，并胡乱填报高额运费。她无奈指出：「填多少就是多少，平台直接打（钱）过去，但扣的却是我们商家的钱。」

律师：商家有权拒绝退款

针对此等恶意退货行为，内地律师指出，「七天无理由退货」的核心前提是「商品完好」。消费者若长时间穿著使用后才退货，已明显超出合理的试穿范畴，商家绝对有权拒绝退款。律师强调，消费者行使权利时应遵循诚实信用原则，恶意退货不仅有违道德，更可能构成违约甚至诈骗。

