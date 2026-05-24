伊波拉病毒｜中疾控：从刚果及乌干达赴华须监测健康21天

鉴于伊波拉（Ebola）病毒疫情在刚果民主共和国及乌干达扩散，中国疾病预防控制中心（中疾控）于昨日（23日）深夜发布紧急防控提示，要求近期从相关疫情风险国家及地区赴华的人员，必须进行为期21天的自我健康监测。

世界卫生组织（WHO）已于本月17日宣布，刚果与乌干达的「本迪布焦」（Bundibugyo）伊波拉疫情已构成「国际关注的突发公共卫生事件」（PHEIC）。随着感染及病殁人数持续攀升，世卫于22日将刚果的疫情风险评估上调至最高级别。目前刚果录得82宗确诊病例及7宗确诊死亡，而疑似病例则接近750宗，死亡人数恐高达177人。

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为防止疫情传入，中疾控提出以下防控要求：

入境人员监测：凡从刚果、乌干达等疫情风险地区入境的人员，自入境日起须进行21天自我健康监测。 就医警示：若出现发烧、乏力、头痛、咽喉痛、呕吐、腹泻或不明原因出血等征状，应立即就医。就医前应先电话联络当地疾控中心或社区服务中心，避免乘坐公共交通工具，并主动告知医生境外旅行史及接触史。 医疗机构责任：各级医疗机构接诊相关征状患者时，必须主动询问其境外旅居史。若发现来自风险地区的返华人员或外籍人士，须及时向医院公卫科及辖区疾控中心通报。

内地海关总署早前亦已发布公告，强化防止疫情传入的口岸检疫措施。中疾控强调，相关防控提示同样适用于未来可能新增的伊波拉疫情国家及地区。