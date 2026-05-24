神舟二十三号蓄势待发 港产太空人黎家盈展招牌笑容向送行群众挥手

空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部，周六（23日）公布神舟二十三号将在周日（24日）23时08分发射升空。飞行乘组由朱杨柱、张志远、黎家盈组成，朱杨柱担任指令长。当中香港女载荷专家，曾为警队出身的警司黎家盈入选，成为香港首名升空的太空人。

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目前酒泉卫星发射中心发射场区各项准备工作有序推进，已进入临射倒数阶段。今晚大约8时许，酒泉卫星发射中心航天员出征仪式结束后，《星岛头条网》将继续直播神舟二十三号载人飞船发射过程，让读者继续能一同见证历史时刻。

黎家盈与孙东特别挥手

神舟二十三号出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场举行。晚上7时半，现场已聚集大批送行的市民，很多人手持国旗及鲜花欢送。保安局副局长卓孝业、创新科技及工业局局长孙东、创科署署长李国彬、香港科技园公司行政总裁黄秉修都手持国旗及区旗在「头排」等候航天员出征。

当三名航天员朱杨柱、张志远、黎家盈踏出问天阁时，现场民众均纷纷热烈摇旗，并向各航天员欢呼。黎家盈经过时有与孙东特别挥手，双方点头打招呼。随后三人登上小巴，车队随即前往神舟二十三号发射台。



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黎家盈与队员击掌鼓励

车辆抵达发射塔架后，朱张两名太空人分别喊出「怀着使命勇担当」、「整装待发信心强」口号，黎家盈则接上「航天初心永不忘」。三人随后走入发射塔架升降机进入待命区。黎家盈与队员击掌，再轻拍太空衣上的国旗及对著镜头比爱心手势。工作人员替航天员检查装备。黎家盈率先进入返回舱。随后朱杨柱、张志远亦进入返回舱，准备稍后的正式发射。

据央视新闻报道，船箭组合体已于昨日（23日）下午约5时完成全部推进剂加注工作，现处于蓄势待发状态。目前塔架上工作人员不多，主要承担应急值班任务，随时应对突发情况。塔架上持续进行的四项核心监测工作包括：推进剂泄漏浓度、推进剂温度、贮箱内部压力及箭体垂直度。整套监测流程需要火箭系统与发射场各岗位紧密协作，相关工作将持续至今晚点火前。

全体人员下午3时就位

报道指，今日下午，工作人员会将部分具时效性的上行载荷装载进神舟二十三号飞船，其后由飞船工程师进入舱内检查及确认舱内状态，随后为飞船加电并进行发射状态设置。预计今日下午3时左右，各系统工作人员将全部到岗，正式进入发射流程。

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黎家盈：深感使命光荣

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对于成为中国载人航天任务中首名升空的香港太空人，黎家盈周六被问到心情如何时表示，作为一名普通的香港人，可以加入航天员队伍，参与本次任务，这份机遇弥足珍贵，是她从前不敢奢望的事情，内心充满感恩与荣幸，也深感使命光荣，责任重大。

航天员乘组展100余项科学与应用项目

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载人航天工程新闻发言人张静波周六表示，神舟二十三号航天员乘组在轨期间，将新开展100余项科学与应用项目，主要针对空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理、航天医学、航天新技术等领域前沿科学与技术问题进行深入研究和验证。