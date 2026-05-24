神舟二十三号发射圆满成功 黎家盈等三太空人探苍穹

空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部，周六（23日）公布神舟二十三号将在周日（24日）23时08分发射升空。飞行乘组由朱杨柱、张志远、黎家盈组成，朱杨柱担任指令长。当中香港女载荷专家，曾为警队出身的警司黎家盈入选，成为香港首名升空的太空人。

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周日晚上大约8时许，酒泉卫星发射中心航天员出征仪式结束后，经过重重严谨检查，三名太空人准备升空。



晚上大约10时54分，工作人员表示十五分钟后飞船将发射。大约10时57分，工作人员再表示，点火时间将为23时08分33秒。



到了晚上11时08分33秒，神舟二十三号点火发射升空。中国空间站上的太空人亦观看整个发射过程，中国空间站里也已挂上书法「欢迎队友」。发射后，黎家盈向地点中心回报表示感觉良好。约11时30分，酒泉衞星发射中心李本琪宣布，神舟二十三号载人飞船发射圆满成功。



地面中心人员随后表示，中国空间站组合体已进入对接轨道，工作状态良好，满足与神舟二十三号载人飞船交会对接和航天员进驻条件。

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黎家盈与孙东特别挥手

神舟二十三号出征仪式较早前在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场举行。晚上7时半，现场已聚集大批送行的市民，很多人手持国旗及鲜花欢送。保安局副局长卓孝业、创新科技及工业局局长孙东、创科署署长李国彬、香港科技园公司行政总裁黄秉修都手持国旗及区旗在「头排」等候航天员出征。

当三名航天员朱杨柱、张志远、黎家盈踏出问天阁时，现场民众均纷纷热烈摇旗，并向各航天员欢呼。黎家盈经过时有与孙东特别挥手，双方点头打招呼。随后三人登上小巴，车队随即前往神舟二十三号发射台。



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黎家盈：航天初心永不忘

车辆抵达发射塔架后，朱张两名太空人分别喊出「怀着使命勇担当」、「整装待发信心强」口号，黎家盈则接上「航天初心永不忘」。三人随后走入发射塔架升降机进入待命区。黎家盈与队员击掌，再轻拍太空衣上的国旗及对著镜头比爱心手势。工作人员替航天员检查装备。黎家盈率先进入返回舱。随后朱杨柱、张志远亦进入返回舱，准备稍后的正式发射。

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据央视新闻报道，船箭组合体已于昨日（23日）下午约5时完成全部推进剂加注工作，现处于蓄势待发状态。目前塔架上工作人员不多，主要承担应急值班任务，随时应对突发情况。塔架上持续进行的四项核心监测工作包括：推进剂泄漏浓度、推进剂温度、贮箱内部压力及箭体垂直度。整套监测流程需要火箭系统与发射场各岗位紧密协作，相关工作将持续至今晚点火前。

全体人员下午3时就位

报道指，今日下午，工作人员将部分具时效性的上行载荷装载进神舟二十三号飞船，其后由飞船工程师进入舱内检查及确认舱内状态，随后为飞船加电并进行发射状态设置。预计今日下午3时左右，各系统工作人员将全部到岗，正式进入发射流程。

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黎家盈：深感使命光荣

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对于成为中国载人航天任务中首名升空的香港太空人，黎家盈周六被问到心情如何时表示，作为一名普通的香港人，可以加入航天员队伍，参与本次任务，这份机遇弥足珍贵，是她从前不敢奢望的事情，内心充满感恩与荣幸，也深感使命光荣，责任重大。

航天员乘组展100余项科学与应用项目

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载人航天工程新闻发言人张静波周六表示，神舟二十三号航天员乘组在轨期间，将新开展100余项科学与应用项目，主要针对空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理、航天医学、航天新技术等领域前沿科学与技术问题进行深入研究和验证。