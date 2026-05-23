广东女买凶切前度「JJ」判囚 揭刀手骗财骗色扮动手

广东发生买凶斩人案件，一名女子买凶要斩前度男友的下体及手掌，花钱之外，还要和刀手上床。结果案件东窗事发后，才发现刀手纯纯是骗徒，根本没有去动手。人财两失的主谋最终因故意伤害罪判刑。

花¥3.5万网上找刀手

据深圳新闻网报道，陈某英与同居男友林某青产子后，被男友分手。陈某英为此心生怨恨，于是在网上找刀手，企图向林某青报复。

广东有女子买凶企图将前度男友去势，结果被骗财骗色被判刑。iStock

陈某英之后花了3.5万元人民币，雇请刀手陈某标，前往斩去前男友的生殖器官及手掌。

陈某标趁与陈某英见面，拿取林某青的个人资料作案时，与陈某英发生性行为。

骗色后，陈某标伪造「踩线」纪录，但从来没有任何伤害林某青的行动。

案件揭发后，法院认定陈某英构成故意伤害罪，综合其犯罪未遂、坦白认罪，且其前男友事后也出具了刑事谅解书，判处其有期徒刑1年，缓刑1年。