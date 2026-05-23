神舟二十三号｜孙东率团赴酒泉为黎家盈送行 赞「谦虚中藏智慧」 忆曾亲自面试好奇一件事

香港载荷专家黎家盈，获选入神舟二十三号飞船乘组，24日晚将发射升空，在空间站执行半年任务，成为香港首名太空人。创新科技及工业局局长孙东发表网志，指正率团到酒泉衞星发射中心，为黎家盈送行。他强调，港府会继续积极参与国家的航天任务。



创新科技及工业局局长孙东网志全文：

对大多数人来讲，「太空人」是一个神秘且遥不可及的职业，承载着人类对浩瀚星空的无尽探索与憧憬，而这个美丽的航天梦一直烙印在很多香港人的心里。今天，当这篇网志刊登之际，我正在率领香港特区代表团在前往酒泉衞星发射中心的路途中，将有幸为参与神舟二十三号载人航天飞行任务的香港首位航天员黎家盈博士送行。

香港诞生首位太空人

犹记得2022年10月本届特区政府刚刚上任不久，国家宣布首次在香港选拔载荷专家成为第四批预备航天员，创新科技及工业局更是肩负起在港招募及初选这一光荣任务以配合国家的选拔工作。消息公布后，香港各界反应热烈，在短短不足一个月的招募期内，便收到来自本地大学、园区公司、研发机构及政府相关部门等120份报名。经过初选，我们最终向国家有关部门推荐了40名候选人，进行接下来复选及定选两个阶段的严格选拔。2024年6月，中国载人航天工程办公室公布了振奋人心的消息，一名来自香港的载荷专家入选国家第四批预备航天员。今日，国家在神舟二十三号载人飞行任务新闻发布会上公布来自香港警队的黎家盈博士将参与为期六个月的空间站飞行任务，香港终于诞生了首位「太空人」。

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家盈2011年从香港大学取得计算机法证博士学位，之后加入香港警队从事资讯科技相关工作，现职警司。在香港初选期间，我曾亲自面试了包括家盈在内的多位候选人，而家盈是我当时最看好的几位候选人之一。她话不多但非常得体，性格平稳，谦虚中藏着智慧。我当时很好奇她作为一位母亲，是甚么原因促使她下定决心申报航天员，亦特别关心她能否克服与家庭和孩子长时间离别的困苦。最终家盈不负众望，克服了重重困难，只用了短短一年多的时间便通过了各类艰巨的训练，达到执行太空任务的水平。我知道，这背后是家盈的辛勤付出。随着她作为香港首个载荷专家参与执行神舟二十三号航天任务，她的名字将注定刻在香港航天史上的里程碑上。我由衷为家盈感到骄傲和自豪。

香港迈入航天科技发展的新里程

香港近年来加速国际创科中心的建设，在航天科技方面也积极参与国家深空探测任务。香港理工大学团队先后研发「相机指向机构系统」、月球地形测绘及地貌分析技术，以及「落火状态监视相机」等，分别参与了从「嫦娥三号」到「嫦娥七号」的探月任务，以及「天问一号」和「天问二号」火星探索任务。其研制的「表取采样执行装置」在执行「嫦娥六号」任务期间，更协助国家完成世界首次难度极高的月球背面采样工作，突显香港在深空探测的雄厚实力。此外，香港中文大学及香港大学的团队亦正分别牵头研发「激光外差光谱仪」及「火星地物高光谱成像仪」，为参与计划在2028 年前后发射的「天问三号」任务作好准备。

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为进一步推动航天科技的发展，创新科技署于2024年7月推出「创新及科技支援计划特别征集（航天科技）」，支援香港科研团队进行与航天相关的科技研发。计划至今已提供资助总额逾1亿港元，支持六个研发项目，当中就包括不久前发射升空的「天舟十号」货运飞船中承载的温室气体探测仪「天韵相机」。该项目由香港科技大学团队主导研发，是香港首个进驻国家「天宫」空间站的科研载荷，展现国家对香港航天科研实力的肯定。此外，我们亦已在InnoHK创新香港研发平台下成立了香港太空机械人与能源中心，由香港科技大学牵头，与多所本地大学及内地和海外航天机构合作，积极参与国家有关航天任务。

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除此之外，「创新及科技基金」亦资助了由香港中文大学直接参与设计、研发及数据接收的对地监测卫星「香港青年科创号」，这是国际首颗人工智能大模型科学卫星，聚焦探测包括香港及粤港澳大湾区附近一带的环境和地理资讯，并会连同早前发射的「港中大一号」组成香港首个低轨卫星星座，推动人工智能与航天科技的深度融合。



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苍穹为幕星作灯，天宫从此非梦境。我再次感谢国家给予香港机会参与航天任务，也感谢社会各界对载荷专家选拔及香港航天科技发展的支持。香港「太空人」参与神舟二十三号载人航天飞行任务不仅承载国家对深空探索的不懈追求，也是香港致力追逐航天梦想的美丽佳话。我期望有更多香港青年加入创科发展的新里程，让香港的航天梦代代相传，为国家建设航天强国贡献香港力量。

家盈，我们期待你顺利完成航天任务，凯旋归来！