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神舟二十三号︱3太空人 问天阁见中外媒体 黎家盈：全力以赴不会辜负香港人希望

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更新时间：11:14 2026-05-23 HKT
发布时间：11:14 2026-05-23 HKT

神舟二十三号载人飞船，将在24日23时08分发射。3名太空人（航天员）包括指令长朱杨柱、成员张志远、黎家盈，当中，黎家盈是香港的女载荷专家，也是首名港产太空人。

神舟二十三号3名乘员，在今早11时，于酒泉卫星发射中心问天阁，与中外媒体见面，回答问题。

神舟二十三号指令长朱杨柱表示，对为国出征深感光荣，身为指令长责任十分重大，个人想得出多的，是如何做好各项准备，如何带领团队零失误、零差错地圆满完成飞行任务。

香港首名太空人，载荷专家黎家盈表示，对身为一名普通的香港人，可以加入航天员队伍，入选本次乘组执行任务，这份机遇弥足珍贵，是自己从前不敢奢望的。黎家盈称此刻内心充满感恩与荣幸，也深感使命光荣，责任重大。首先，我要衷心地感谢祖国为我们提供了圆梦的舞台，也要由衷地感谢香港特区政府和市民的全力支持。一路走来的各项训练，确实充满挑战，过程也真的十分艰苦。

她又感谢家人无条件支持她追逐航天梦，强调「一定全力以赴，为祖国发展贡献自己力量，不会辜负香港人希望」。

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