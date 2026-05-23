神舟二十三号︱3太空人问天阁见中外媒体 黎家盈：全力以赴不负港人期望

神舟二十三号载人飞船，将在24日23时08分发射。3名太空人（航天员）包括指令长朱杨柱、成员张志远、黎家盈，当中，黎家盈是香港的女载荷专家，也是首名港产太空人。

神舟二十三号3名乘员，在今早11时，于酒泉卫星发射中心问天阁，与中外媒体见面，回答问题。



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神舟二十三号指令长朱杨柱表示，对为国出征深感光荣，身为指令长责任十分重大，个人想得最多的，是如何做好各项准备，如何带领团队零失误、零差错地圆满完成飞行任务。

对于成为中国载人航天任务中首名升空的香港太空人，黎家盈被问到心情如何时表示，作为一名普通的香港人，可以加入航天员队伍，参与本次任务，这份记忆弥足珍贵，是她从前不敢奢望的事情，内心充满感恩与荣幸，也深感使命光荣，责任重大。

感谢家人无条件支持追梦

她衷心感谢祖国提供了圆梦的舞台，也要由衷感谢香港特区政府和市民的全力支持，一路走来的各项训练，过程十分艰苦，今天可以站在这里，离不开各位航天员老师的严谨教导、离不开所有航天人的默默奉献。她又感谢家人无条件支持她追逐航天梦。



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她亦赞扬身体每一位航天员都非常优秀，能够和他们一起学习训练、成为朋友，感到特别幸运。她感谢大家一路相伴、互相鼓励，共同进步，这段经历真的让她收获很多。她一定会全力以赴完成今次任务所有工作，也会肩负起航天人的使命，为祖国为民族的发展贡献自己的一份力量，「不会辜负香港人期望」。

狮子山精神与航天精神相通

《星岛新闻集团》郭咏欣向黎家盈提问对香港年轻人有那些寄语，黎家盈表示青年有发展、香港才有未来，强调一直以来香港始终与祖国风雨同舟、血脉相连，香港既是祖国发展的见证者，更是参与者和贡献者。

对她来说从小在香港长大，狮子山精神早已刻在她的心里，这份逆境自强、永不言弃的信念与航天精神是相通的，同样需要他们勇于挑战，坚持到底就是执著，这份执著与坚持，她才一步一步的走到了今天。

她更特别想对香港人说，梦想不遥远，只要心怀家国、热爱生活，一起为香港、为祖国贡献智慧和力量，每个人都可以绽放属于自己的光彩，强调祖国一直都在支持香港。

最后，黎家盈更用广东话说：「多谢大家的支持及关心，大家一起努力，一定会有更好的明天。」

《星岛新闻集团》郭咏欣酒泉报道