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柳州5.2级地震｜村屋倒塌5人徒手救受困者 妻子含泪跪谢：没有你们我老公不在了

即时中国
更新时间：22:50 2026-05-22 HKT
发布时间：22:45 2026-05-22 HKT

广西柳州市于本月18日凌晨发生5.2级地震，造成2人遇难、约9769人转移。一名男子在睡梦中被倒塌的墙体压住命悬一线。其妻子事后在医院病房内，含泪向5名奋不顾身冲入险境救出丈夫的恩人下跪致谢，场面感人。

据内地传媒中新网报道，事发于18日凌晨零时21分，柳州突发5.2级地震。熟睡中的男子张哥弟惨遭倒塌的混凝土砖墙压住，动弹不得。其家人虽合力试图抬起墙体，惟徒劳无功。危急之际，张母跑出屋外哭喊求救。

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刚逃出屋外避险的村民韦秋桃闻声后，即唤丈夫覃炳线前往救援。覃炳线毫不犹豫冲入张家，同在附近避险的4名企业职工岑春优、郭桂海、黄献键及唐铭见状亦紧随其后。

参与救援的岑春优忆述：「入到房内满布粉尘，只见有人被压在砖墙下。大家齐心协力，一边用力抬墙，一边拿硬物支撑，最终合力将他救出。」张哥弟随后与受轻伤的家人一同被送往柳州市工人医院救治。

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昨日（21日）晚，张哥弟的妻子梁素满在病房内双膝跪地，泣不成声地向5名救命恩人道谢：「无你地，我老公就不在了！」躺在病床上的张哥弟亦逐一与众人握手致谢。

被问到为何敢冒著余震危险冲入灾场，唐铭坦言：「第一次经历地震，其实我都好惊，手都在震。但见到老婆婆喊救命，就无谂咁多，能帮就帮。」目前，张哥弟及其家人在医疗团队救治下，生命迹象平稳。

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