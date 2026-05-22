中老警方联手打击电骗 494名犯罪嫌疑人从老挝移交中方

公安部周五（22日）公布，中老警方持续开展国际警务执法合作，老挝警方近日将专项打击行动中逮捕的494名涉诈犯罪疑犯，在云南省西双版纳磨憨口岸移交中方。这是两国警方联合打击跨国电信网络诈骗取得的又一重要战果。

据新华社，公安部通报，今年以来，随着柬埔寨持续加大对电信网络诈骗活动的打击力度，部分电诈窝点及涉诈人员转移至老挝境内继续作案。按照中老警务合作协定，老挝警方近期开展专项打击行动，成功抓获该批犯罪嫌疑人。

相关新闻：缅北四大家族︱魏家涉电骗案泉州开审 涉款逾¥24亿致两中国公民死亡

公安部已组织指挥四川、重庆公安机关接收上述犯罪嫌疑人，并依法开展相关工作。

公安部有关负责人表示，公安机关将持续深化与相关国家的警务执法合作，进一步固化完善联合打击机制，持续开展窝点清剿、「金主」缉捕及人员遣返等工作，全力挤压电信网络诈骗犯罪活动空间，坚决遏制跨国电信网络诈骗犯罪高发态势。