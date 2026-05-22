脱单竞争激烈｜内地男比女多近2900万 最新人口数据出炉

国家统计局今日（22日）正式发布2025年全国1%人口抽样调查主要数据公报。最新数据显示，全国总人口达14.05亿人。其中最引人注目的，是内地「阳盛阴衰」的性别失衡局面持续，全国男性足足比女性多出高达2,899万人，意味著大批男士未来或面临严峻的「脱单」挑战。

男性占逾半 性别比104.21

根据公报数据，内地男性人口约为7.17亿人，占总人口的51.03%；女性人口约为6.88亿人，占48.97%。总人口性别比（以每100名女性计算）为104.21。

全国总人口达14.05亿人。 路透社

60岁以上长者占逾两成

除了性别比例，人口老化问题亦备受关注。数据反映内地正步入中度老龄化社会，60岁及以上长者人口高达3.21亿人，占总人口22.86%（其中65岁及以上占15.87%）。相比之下，15至59岁的劳动适龄人口为8.69亿人，占61.89%；而0至14岁的儿童及青少年人口则只有2.14亿人，占15.25%。

国民教育水平稳步提升

在教育程度方面，国民整体学历水平有显著提升。全国具有大学（大专及以上）文化程度的人口达2.72亿人；高中（含中专）程度的有2.42亿人；而初中及小学文化程度的人口则分别为4.52亿人及3.31亿人。