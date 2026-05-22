新人神情呆滞集体婚礼造假？ 河南景区：正追查造谣者

河南省开封市万岁山武侠城景区于「520」期间举办集体婚姻登记活动，近日遭网民图文并茂爆料，指控现场新人全为「临时演员」，引发舆论哗然。内地传媒今日（22日）向当地民政局查证，当局严正澄清活动真实有效，所有新人均为合法登记，并揭发网传配图实为「移花接木」的虚假讯息，目前正全力追查造谣者。

网传新人被拉去「凑数」

早前有自媒体及自称参与者的网民发文，指控万岁山武侠城景区与龙亭区民政局合办的集体婚礼涉嫌造假，称现场新人「愁眉苦脸」、互不相识，纯粹被拉去「凑人数」以博取景区流量。

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对此，龙亭区婚姻登记处工作人员今日受访时强烈否认，强调所有参与活动的新人均经电话预约报名，并获发具法律效力、盖有钢印的结婚证。局方指出，该活动名额供不应求，「排队都不一定排得上」，绝无雇用演员欺骗大众。民政局批评造谣者恶意中伤，表明正追查谣言源头，后续将严肃处理。

揭照片「移花接木」捏造谣言

经内地传媒进一步追查，发现网传文章的配图根本并非开封万岁山景区的活动现场。郑州市金水区民政局工作人员证实，造谣者将各地资讯「东拼西凑」，文章文字写的是开封，地点却提及南京某地铁站，而活动配图则是盗用了金水区当日举办集体婚礼的真实照片。当局重申，网传信息纯属将多地素材剪辑拼凑而成的虚假资讯，呼吁公众切勿轻信。