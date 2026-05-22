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高铁静音车厢｜女乘客通话20分钟 无视乘务员举牌提醒

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更新时间：19:45 2026-05-22 HKT
发布时间：19:45 2026-05-22 HKT

内地高铁今年扩大「静音车厢」服务，惟乘客自律成疑。据内媒报道，本月18日，一列由上海虹桥开往北京的高铁列车上，一名女乘客在静音车厢内连续讲电话长达20分钟。期间，乘务员手持提示牌并多次摆手劝阻，竟遭该女子完全无视，引发网民热议。

拒道歉辩称「上车前已接通」

据同车乘客拍摄的片段及受访指，该名女乘客自上车起便一直戴著耳机，以正常声量讲电话处理公务。乘务员见状，举起写有「静音车厢，请您保持安静」的提示牌站在其面前，并不断摆手试图引起注意。惟该女子视若无睹，足足讲了约20分钟。事后她不仅未有道歉，反以「上车前已经接通电话」为由作辩解，态度理直气壮。

相关新闻：静音车厢服务扩大 全国增至逾8000列

高铁静音车厢女乘客通话20分钟，无视乘务员举牌提醒。
高铁静音车厢女乘客通话20分钟，无视乘务员举牌提醒。
乘务员举牌提醒是否有效？
乘务员举牌提醒是否有效？

自今年2月1日起，全国已有逾8,000列动车组增设静音车厢服务。铁路客服人员重申，静音车厢主打安静体验，绝对不允许接听电话、外放影片声效及相互交谈。铁路部门强调，静音车厢并无「黑科技」监测分贝，全凭乘客自律。乘客在购买该车厢车票时，已等同同意遵守「静音约定」，包括将手机调至静音、接听电话需离开车厢，以及使用电子产品需佩戴耳机等。

若遇有喧哗者，乘务员会作出提醒；对于屡劝不改并严重影响乘车秩序的旅客，将会移交乘警处理。此外，乘客若遇上述情况，亦可扫描座位扶手二维码或致电热线反映。

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