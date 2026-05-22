疯狗症｜家犬发狂咬伤姊弟 11岁女忧挨骂隐瞒终病发身亡 弟及时告知获救

湖南疾控中心近日公布一宗骇人的疯狗症（狂犬病）致死案例。当地一对姊弟遭家中饲养的唐狗咬伤，弟弟及时告知家人并接种疫苗后平安无事；惟11岁的姊姊因害怕被责骂而选择隐瞒，数月后狂犬病发，短短不到48小时内不幸离世。

事发于去年12月，龙姓姊弟家中饲养的一只白色唐狗突然性情大变，行为异常狂躁，接连咬伤两名孩童及同村一名村民。

事发后，弟弟机警地将事件告知祖母，并随即前往镇卫生院进行伤口冲洗、接种狂犬病疫苗及血清，经规范处理后安然无恙；受伤村民亦及时就医避过一劫。然而，11岁的龙女疑因害怕被长辈责备，选择向家人隐瞒伤势，未有进行任何伤口处理或接种疫苗，以为伤口愈合便没事。

相关新闻：疯狗症︱内地发病死亡双反弹 广东汉伤口感染54日发病不治

家犬发狂咬伤姊弟，11岁女忧挨骂隐瞒终狂犬病发身亡，弟及时告知获救。 福建省卫生健康委员会

病发不足48小时不治

至今年2月某晚，龙女突然出现呕吐症状。翌日中午病情急转直下，出现典型的狂犬病征兆：极度怕风，甚至对微风感到惊恐；以及恐水，听到水声便引发咽喉痉挛，吞咽极度痛苦。家人见状大惊，立即将她送往市中心医院。

尽管医护人员全力抢救，惟狂犬病一旦发作，病死率几近百分之百。龙女最终在入院当晚凌晨不治，由病发至死亡不足48小时。医院其后从其唾液样本中检测出狂犬病毒呈阳性，确诊死于狂犬病。

相关新闻：疯狗症｜卡巴迪运动员救流浪狗被咬拒打疫苗 2个月后发病丧命

湖南疾控中心借此悲剧呼吁公众，狂犬病是致命的「隐形杀手」，切勿轻视动物咬伤。当局提醒，若不幸被咬伤，应立即以肥皂水及流动清水交替冲洗伤口15分钟，随后以碘伏等消毒剂涂抹。最重要的是，家长应教育儿童受伤后切勿隐瞒，必须第一时间求医，并由医生评估及及时接种狂犬病疫苗或被动免疫制剂，以防悲剧重演。