西安餐厅顾客抱狗上桌舔碟 当局勒令停业全面消毒｜有片

陕西西安一间餐厅近日爆出衞生争议。网传一段影片显示，一名女顾客在西安「太食兽」茶餐厅用餐期间，竟将宠物狗抱上餐桌，任由狗只舔舐餐盘内的食物，引发网民对公众衞生及食品安全的强烈关注。

餐厅：未能及时制止

西安市雁塔区市场监督管理局于昨日（21日）晚间发布调查通报，证实媒体报道情况属实。执法人员随即前往位于「大都荟」商场的涉事餐厅进行现场核查。店方负责人辩称，在顾客进店时已明确说明宠物不得上桌椅，只能在地上进食，但在事发时未能及时发现并制止顾客的违规行为。

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经现场检查发现，该狗只使用的餐具及食物，虽为店方提供的专用宠物餐包及餐具，并设有独立清洗区域，未与顾客餐具交叉使用，但鉴于狗只确实曾于就餐桌椅进食，严重违反餐饮衞生规范。

当局已于昨日下午2时勒令该店停止营业，并委托专业防护公司对全店营业区域及后厨进行全面消杀（消毒杀菌），同时要求店方更换所有供顾客使用的餐具。执法人员将组织该店全体员工进行食品安全法规培训，并会持续进行跟踪检查。

今次事件已是近期内地第三宗同类争议。此前，广东深圳及内蒙古赤峰亦分别有火锅店及烧烤店因顾客带宠物同桌进餐，甚至喂食「撸串」，引发社会广泛热议。

