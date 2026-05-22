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释永信2.0｜遭举报敛财隐婚 陕西道教协会会长传被免职

即时中国
更新时间：15:32 2026-05-22 HKT
发布时间：15:32 2026-05-22 HKT

中国宗教界近年屡传丑闻。继前少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪遭起诉后，全国政协委员、陕西省道教协会会长胡诚林近日亦遭实名举报涉嫌敛财、隐婚生子及包养情人。消息指，胡诚林已被免去多项道教界核心职务，疑似「落马」。

综合内地传媒报道，一名自称「全真道士刘永恒」的网民于今年4月初在网上公开实名举报，直指胡诚林是「道教界释永信」。举报内容指控胡诚林对外虽声称独身清修，实则隐婚生子长达20多年，并拥有数名情人。他更涉嫌违规为其中一名1997年出生的情人办理道士证，两人曾结伴同赴香港游玩。此外，胡更被指挪用庙宇财产，为自己购买Land Rover名贵房车。该网民强调愿就指控承担一切法律责任，惟相关贴文目前已遭删除。

相关新闻：少林寺原住持释永信涉贪 河南省检方提公诉控4罪

官方暂未回应

有报道指，胡诚林本月初已被免去西安八仙宫监院、湘子庙监院等重要职务，其西安市道教协会名誉会长头衔亦被取消。此外，据陕西省道教协会官方微信公众号披露，本月11日的专题学习会议已改由副会长贺信萍以「代理会长」身分主持。外界普遍相信，胡诚林已被内部免去陕西省道协会长一职。不过，官方迄今对事件仍保持沉默，尚未作出任何正式通报。

这并非中国宗教界首次爆出高层丑闻。前少林寺住持释永信（俗名刘应成）去年中亦被指涉嫌挪用侵占寺院资产，以及长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子。今年3月，河南省检察机关已就其涉嫌职务侵占、挪用资金及受贿等罪名，正式向法院提起公诉。
 

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