Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

温州打架女生钳仔插劝交老师眼 未满14岁警免罚受害人不忿

即时中国
更新时间：15:26 2026-05-22 HKT
发布时间：15:26 2026-05-22 HKT

浙江有小学女教师因劝阻学生打架，遭一名小六女生用金属钳仔（镊子）插伤右眼，经手术要切除所有玻璃体，面临外伤性白内障、青光眼等严重并发症，且患上PTSD（创伤后压力症）。由于伤人女生未满14岁，警方不处行政处罚。受害人则指，希望伤人女生受到处分。

冀伤人女生受处分

综合内媒报道指，伤者宋女士，是浙江温州瑞安市安阳实验小学的英语老师。今年1月，她阻止两名男女六年级学生打架，被女生用钳仔插中右眼。

相关新闻：宁夏童党︱小学生拒借三轮车遭狂殴兼被搜屋 警：8人未成年仅责令管教

法医鉴定宋女士轻伤二级，目前已接受两次手术，右眼的玻璃体全部切除，还需要做第三次手术，但无法保证视力能康复。

女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报
女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报
伤者希望女生受到处分。南方都市报
伤者希望女生受到处分。南方都市报
女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报
女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报
女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报
女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报

事件令宋女士视力受损及面临严重并发症外，还受PTSD困扰。她指，「家属支付了前两次的手术费，不到两万块钱。」宋女士说：「鉴定结果是民警口头告知的，大约在今年3月前后，民警把我们叫到一起进行调解，调解了两次，没能成功，后来警察给我出了一份《不予处罚决定书》，说是涉事女生未成年，没办法处罚，让我自己去法院走民事诉讼的路子维权。」

宋女士无法接受该结果，已申请行政复议。她指，对方家长在第一次调解后也不再理会她，宋女士希望对涉事女生给予相应处分并启动矫治学校程序。

瑞安市安阳实验小学19日发通报，指已对涉事学生处理，亦委托有资质的机构开展伤残鉴定，并根据鉴定结果组织双方进行调解，保障教师合法权益。

瑞安市教育局向《南方都市场》表示，教育局将按规定处理该学生，维护教师权益。另外，教育局已了解到宋女士的调岗诉求，「正在沟通处理，但还需要一段时间」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
6小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
23小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
4小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
23小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
20小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
4小时前
黄百鸣被裁定内幕交易罪成立。卢江球摄
涉天马影视内幕交易案 黄百鸣罪名成立 6月9日判刑
社会
3小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
17小时前
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
影视圈
7小时前