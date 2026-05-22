温州打架女生钳仔插劝交老师眼 未满14岁警免罚受害人不忿

浙江有小学女教师因劝阻学生打架，遭一名小六女生用金属钳仔（镊子）插伤右眼，经手术要切除所有玻璃体，面临外伤性白内障、青光眼等严重并发症，且患上PTSD（创伤后压力症）。由于伤人女生未满14岁，警方不处行政处罚。受害人则指，希望伤人女生受到处分。

冀伤人女生受处分

综合内媒报道指，伤者宋女士，是浙江温州瑞安市安阳实验小学的英语老师。今年1月，她阻止两名男女六年级学生打架，被女生用钳仔插中右眼。



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法医鉴定宋女士轻伤二级，目前已接受两次手术，右眼的玻璃体全部切除，还需要做第三次手术，但无法保证视力能康复。

女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报

伤者希望女生受到处分。南方都市报

女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报

女教师因劝架被女小学生用钳仔插伤右眼。南方都市报

事件令宋女士视力受损及面临严重并发症外，还受PTSD困扰。她指，「家属支付了前两次的手术费，不到两万块钱。」宋女士说：「鉴定结果是民警口头告知的，大约在今年3月前后，民警把我们叫到一起进行调解，调解了两次，没能成功，后来警察给我出了一份《不予处罚决定书》，说是涉事女生未成年，没办法处罚，让我自己去法院走民事诉讼的路子维权。」

宋女士无法接受该结果，已申请行政复议。她指，对方家长在第一次调解后也不再理会她，宋女士希望对涉事女生给予相应处分并启动矫治学校程序。

瑞安市安阳实验小学19日发通报，指已对涉事学生处理，亦委托有资质的机构开展伤残鉴定，并根据鉴定结果组织双方进行调解，保障教师合法权益。

瑞安市教育局向《南方都市场》表示，教育局将按规定处理该学生，维护教师权益。另外，教育局已了解到宋女士的调岗诉求，「正在沟通处理，但还需要一段时间」。