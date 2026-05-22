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学者：AI竞争中国拥优势 香港赋能国家科创引才

即时中国
更新时间：08:34 2026-05-22 HKT
发布时间：08:34 2026-05-22 HKT

香港驻京办联合香港（地区）商会昨日在北京举办「新时期 新势能 战略与实践分享会」，香港「一国两制」研究中心研究总监方舟表示，在中美人工智能（AI）竞赛中，中国依托丰富应用场景、完备电力基建，加之行业发展从训练晶片逐步转向推理晶片的趋势，已形成多重竞争优势。他指出，科技竞争归根结底是人才竞争，香港凭借国际化平台、低税率环境、自由港定位以及资金自由流通等独特优势，能够助力国家大力吸纳海外高端科创人才。

方舟提到，中美关系复杂微妙，尽管两国元首刚刚会晤，中美关系有望迎来一段相对平稳期，但美国将中国视作主要战略竞争者的核心定位没有改变，中国必须坚持科技自立自强，筑牢自身发展根基。

方舟认为，新一轮技术革命的核心在于AI及其场景落地应用，中国在中美AI赛道角逐中具备三大突出优势：其一，拥有全世界最丰富的应用场景，兼具完整工业体系与多元民生消费场景；其二，支撑AI发展的电力基础设施建设水平领先美国；其三，行业发展重心正由训练晶片逐步转向推理晶片领域。推理晶片对高端算力门槛更低，可规避美方晶片管制带来的制约，让中国迎来全新发展契机。

驻京记者杨浚源

 
 

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